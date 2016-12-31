Семак считает, что руководство «Уфы» рискует, назначая тренера без опыта

За все время работы тренером опыта уже должен поднабраться! Занижать "планку" не стоит и каяться заранее тоже! Дерзай и работай! Может удача повернется нужным местом!
Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от своей новой работы. По словам специалиста, руководство уфимцев рискует, назначая тренера без должного опыта.
«Безусловно, волнение есть всегда. Невозможно быть уверенным на сто процентов до тех пор, как полностью не погрузишься в работу. Естественно, есть определенные риски и у руководства «Уфы», поскольку приглашают тренера без опыта. Я рад шансу, который мне представился, теперь все зависит от меня», – сказал Семак.