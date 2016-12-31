Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семак считает, что руководство «Уфы» рискует, назначая тренера без опыта

    Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от своей новой работы. По словам специалиста, руководство уфимцев рискует, назначая тренера без должного опыта.

    «Безусловно, волнение есть всегда. Невозможно быть уверенным на сто процентов до тех пор, как полностью не погрузишься в работу. Естественно, есть определенные риски и у руководства «Уфы», поскольку приглашают тренера без опыта. Я рад шансу, который мне представился, теперь все зависит от меня», – сказал Семак.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.12.2016 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 января 2017, 05:01

      За все время работы тренером опыта уже должен поднабраться! Занижать "планку" не стоит и каяться заранее тоже! Дерзай и работай! Может удача повернется нужным местом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 1 января 2017, 04:19

      Удачи тебе, Богданович, мы в тебя верим

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 31 декабря 2016, 19:49

      Всё когда-то бывает впервые! И риск дело благородное! Успехов команде и Богданычу! Надеемся, верим, ждём побед!!! Всех с Новым Годом!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 31 декабря 2016, 18:04

      Руководство всегда рискует.Без вариантов.Всё получится!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 31 декабря 2016, 17:50

      Удачи Уфе и Сергею,в Новом году.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 31 декабря 2016, 17:36

      Удачи Сергею!!! Должно получиться

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      Steem 31 декабря 2016, 16:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Руководство "Уфы" просто ищет способы сэкономить и положить бабос в карман

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Steem 2 января 2017, 15:25

      Скажи честно. Ты что-ли специально на сайте зарегистрировался чтобы руководство "Уфы" материть и обзывать? В каждой новости про "Уфу" вижу твои негативные (а порой и матерные) комментарии.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 31 декабря 2016, 15:29

      Уфа ! С Новым Годом !!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 