Канчельскис сравнил Фергюсона с доном Корлеоне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к экс-главному тренеру «красных дьяволов» Алексу Фергюсону. Отметим, что шотландскому специалисту сегодня исполняется 75 лет.

«Фергюсона очень сложно описать двумя-тремя словами. Он отличный мотиватор, хороший специалист и, самое главное, человек. Думаю, его можно сравнить с доном Корлеоне. Он создал из футболистов настоящую семью: были победы, и команда добивалась высоких результатов. Считаю, что сэр Алекс добился феноменальных результатов благодаря удаче и человеческим качествам. Он очень дружелюбный человек. В то время пока я выступал в команде, у него были хорошие отношения со всеми — от футболистов до персонала. Но на самом деле никто не может сказать точно, в чем феномен Фергюсона, даже он сам.

В сезоне-1994/95 я перестал попадать в стартовый состав из-за противоречий с врачами клуба, а не лично с сэром Алексом. Те врачи, которые работали в клубе в то время, ошиблись в постановке диагноза — спровоцировали разногласия с тренером. Позже Фергюсон просил у меня прощения из-за той ситуации. Это говорит о том, что он сильный человек, раз признал вину. Может быть, если у меня был нормальный агент в то время, я продолжил бы карьеру в английском клубе.

У нас остались хорошие отношения, ведь, повторюсь, личных конфликтов у нас с ним не было. Мы периодически созваниваемся, встречаемся. Например, недавно увиделись в Манчестере, где вместе посетили игру Лиги Европы против голландского «Фейеноорда». Я позвоню ему и поздравлю с днем рождения и Новым годом. Если бы я был в Англии, то обязательно поздравил бы лично», – сказал Канчельскис.