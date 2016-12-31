Эллардайс сообщил, что «Кристал Пэлас» не продаст Заха нынешней зимой

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс подчеркнул, что расставание с нападающим Вилфридом Заха не входит в ближайшие планы клуба.

«Я был в курсе, что Заха из-за участия в Кубке африканских наций не сможет помочь нам в январе. Желаю ему удачи. Для него это прекрасно, а что касается нас, то это существенная потеря для «орлов». Тем не менее, если верить руководству клуба, мы не лишимся Уилфрида навсегда – его уход зимой исключен», – сказал Эллардайс.

В текущем розыгрыше АПЛ Заха принял участие в 13-ти матчах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.