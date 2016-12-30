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    Глушаков: «На «Спартак» давят всегда»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал об амбициях на золото страны и повышенном внимании прессе к команде.

    «Все знают, когда последний раз «Спартак» выигрывал титул. В команде это особо не обсуждается, живем настоящим временем. На «Спартак» давят всегда. Складывается впечатление, что если о «Спартаке» не будут писать, то больше и не о ком будет. Мы привыкли к этому. Выиграли — остался матч в истории, надо стремиться к следующей победе», — заявил полузащитник.

    На данный момент «Спартак» является единоличным лидером чемпионата России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.12.2016 23:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 31 декабря 2016, 22:31

      А что, Глушакову хочется, чтобы о нём писали чаще? Футбол это спорт, а не литература )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 31 декабря 2016, 01:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какая у Глушакова история. Молчал бы Хороняка.

      -6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Zeff 31 декабря 2016, 06:01

      Похоронят и не раз, тебя лично.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ya za spartak 1 января 2017, 01:26

      Я уже говорил, что таких ты, тысяча нужна, чтобы за
      одного сойти. С первого раза непонятно, что ли?

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Тraumtanzеr 1 января 2017, 01:27

      Попробуй.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Тraumtanzеr 1 января 2017, 01:29

      Вы идиоты!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Тraumtanzеr 1 января 2017, 02:32

      Ты дерьмо свинячье и ничего более.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Тraumtanzеr 1 января 2017, 10:38

      Ты мне угрожаешь? Только честно.

      -1
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