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    Уткин: «Семак? Высокие ожидания – враг молодого тренера»

    Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о приходе Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы». Напомним, сегодня 40-летний специалист подписал контракт с уфимским клубом, рассчитанный на 1,5 года.

    «Наверное, ему пора стать тренером. Не отвертеться. В «Уфе» или нет, но если это не произойдет в ближайшее время, к такой возможности перестанут относиться серьезно. Кстати, он отличный второй. Но амбиции, безусловно, куда выше.

    Не знаю, каким он будет тренером. Ни в смысле стиля, ни в смысле удачи. Но я практически уверен, что станет он совсем не таким, как это может сейчас казаться со стороны. Карьера Семака удивляла каждым поворотом. Каждый раз ему удавалось находить в себе совершенно новые качества.

    Сергей Богданович очень, очень хитер. И он вас точно удивит. Поэтому я останусь скептиком пока. Предположу очевидное: высокие ожидания – враг молодого тренера.

    Лично я никогда не угадывал, каким будет следующий шаг Сергея Семака», – сказал Уткин.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.12.2016 20:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 31 декабря 2016, 22:35

      А когда-то сам Вася был молодым. Это было что-то.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 30 декабря 2016, 23:16

      Пустая болтовня враг толстого комментатора.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 30 декабря 2016, 22:22

      Я надеялся что после Спалетти рискнут и назначат Семака(В Барсе да Реале ведь рискуют когда назначают Гвардиолу и Зидана),но не доверили.Это смотрится некрасиво после того как сами заставили его завершить карьеру.Будут смотреть что у него получится на стороне.Вроде всё правильно,но может так случиться что у него всё получится,а вернётся он не в Зенит, а например в Цска.Будут локти кусать.

      5
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Gullit 76 31 декабря 2016, 05:45

      А может и в "Уфе" останется если ему у нас понравится.

      0
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