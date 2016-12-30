«Крылья Советов» остались довольны суммой трансфера Цаллагова в «Зенит»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход Ибрагима Цаллагова в «Зенит». По словам функционера, самарский клуб остался доволен размером компенсации за уход футболиста.

– Переговоры прошли быстро в связи с тем, что у Ибрагима был пункт об отступных. Сумма – это конфиденциальная информация, но компенсацией довольны. Цаллагов приходил к нам совсем молодым, клуб отблагодарил его за совместную работу. Можем ему только пожелать дальнейшего развития, чтобы он попал в сборную, закрепился и сыграл на чемпионате мира. Парень это заслужил.

– У Цаллагова контракт действовал еще полгода. «Зенит» не хотел договориться о переходе сейчас, но заполучить игрока уже летом?

– Таких переговоров не было. У него заканчивался контракт, и за полгода до его истечения любой клуб мог вести с ним переговоры. «Зенит» в корректной форме оповестил, что будет вести переговоры. Ничего закулисного не было. Встретились с футболистом, обговорили условия, а дальше – технические формальности: согласование личных условий, трансфер и подписание трудового договора.

– «Зенит» был единственным претендентом на игрока?

– Официальных предложений больше не поступало.