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Орлов: «Цаллагов нужен «Зениту», Молло – нет»

30 декабря 2016, 18:10
21

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход в «Зенит» Ибрагима Цаллагова, а также высказал мнение о возможном трансфере еще одного игрока «Крыльев Советов» – полузащитника Йоана Молло.

«Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло француз, зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами», – заявил Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Крылья Советов Молло Йоан Цаллагов Ибрагим Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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"supermax"
1483111652
опять маразматик в сознание пришел
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Denis199244
1483111932
А я считаю верно сказанно
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КЁРТИС
1483112501
Молло один из лучших дриблёров в РФПЛ. Он не пригодился (Сент-Етьену) середняку французской лиги, а здесь он один из самых техничных игроков, способный усилить любую команду РФПЛ. Это говорит об уровне нашего чемпионата и об уровне российских игроков.
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alll-1
1483113808
взяли бы Молло ,а не Цаллагова этот гнусявый нашел бы чего сказать в оправдание
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subbotaspartak
1483115441
Какое дело орлам, петухам, да прочим птицам - Что внутри клубов творится. Радуйся, когда придёт сезон, Если дадут микрофон.
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Lera_Sve
1483115643
К сожалению, все равно не заиграет, и спустя сезон-полтора уйдет обратно в Крылья или клуб нижней восьмерки(
А так очень хороший футболист
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solyh-1962
1483116373
Молло лучше Дзюбы однозначно!!!!
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swot1205
1483116431
сказал как отрезал. нахер этот француз, если можно своего молодого выпустить в составе. не понимаю логики
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lekseij2007
1483119805
Начинает уже бесить этот орлов , яростный болела Питера, своими репликами. Пусть тогда в тренерский штаб зенита просится, раз знает как им играть, кто нужен а кто нет.
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ДИМА1980
1483127501
орлов дебил. каждый раз только убеждаюсь
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