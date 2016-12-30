Орлов: «Цаллагов нужен «Зениту», Молло – нет»

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход в «Зенит» Ибрагима Цаллагова, а также высказал мнение о возможном трансфере еще одного игрока «Крыльев Советов» – полузащитника Йоана Молло.

«Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло француз, зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами», – заявил Орлов.