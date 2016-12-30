Цаллагов: «Зенит» — это величина в российском и европейском футболе»

Новичок «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от своего перехода в петербургский клуб из «Крыльев Советов». По словам 26-летнего россиянина, ему было тяжело покидать самарскую команду, в которой он выступал на протяжении восьми лет.

— Ибрагим, ходило много слухов и разговоров о вашем переходе и вот вы — в «Зените». Ваши чувства?

— Разговоров действительно было очень много, и сначала я к ним относился именно как к слухам. Но затем я пообщался с руководством «Крыльев Советов», которое подтвердило заинтересованность петербуржцев ко мне. После чего уже пошла работа по оформлению моего трансфера.

— Всю свою профессиональную карьеру вы провели в «Крыльях Советов». Тяжело далось решение покинуть Самару и переехать в новое и незнакомое для вас место?

— Несмотря на то что «Зенит» — это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В «Крылья Советов» я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить «Крылья Советов», и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.

— С кем вы советовались при переходе в «Зенит»?

— «Зенит» очень известная команда, так что никаких справок наводить не нужно было. Я советовался только со своими родственниками и друзьями. Среди них было несколько футболистов, но к Петербургу они никакого отношения не имеют. Главное было самому принять решение и поддерживает ли тебя семья в этом вопросе. Семья была за.

— В этом сезоне вы большую часть игр провели на позиции правого защитника, затем перешли в опорную зону. При этом у вас есть еще и опыт игры на левом краю обороны. Какая позиция вам больше всего самому симпатична?

— Изначально я был опорником, но в Самаре так сложились обстоятельства, что мне пришлось играть справа в защите. Успел поиграть и на противоположном фланге. Но для меня это только плюс, потому что футболист, который может сыграть на нескольких позициях, вдвойне полезен команде.

— Вы не первый игрок, который переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит». Вдохновляет ли вас пример Александра Анюкова, который стал настоящей легендой петербургского футбола.

— Пример Анюкова действительно стоит перед глазами, и хотелось бы его повторить.

— У «Зенита» есть особая традиция для новичков — туннель, в котором особо усердствует Артем Дзюба. Готовы к этому испытанию?

— Да, я слышал об этом, и про Дзюбу в том числе. Но это самое меньшее, на что я готов в «Зените». Если надо пройти такой обряд посвящения, значит, с радостью пройду. Думаю, это хорошая и нужная традиция. Возможно, она сразу раскрепощает новых игроков.