Мустафи вернется на поле в матче с «Кристал Пэлас»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может вернуться на поле в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Об этом рассказал главный тренер команды Арсен Венгер. Напомним, что 24-летний футболист получил травму задней поверхности бедра в матче со «Сток Сити».

«Шкодран вернулся к полноценным тренировкам, он готов сыграть. Алекс Окслэд-Чэмберлен приступит к занятиям в субботу», – сказал Венгер.

Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Кристал Пэлас» состоится в воскресенье, 1 января, в 19:00 по московскому времени.