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    Федорчук: «Луческу назвал Россию и Украину одной страной? Он полный невежда»

    Футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который выразил мнение, что Россия и Украина являются одной страной. По словам Федорчука, румынский специалист является полным невеждой в истории.

    «Это не первое политическое высказывание Луческу. В свое время он агитировал за объединенный чемпионат, тоже мотивировал, мол, одни корни, одна страна.

    Удивляться здесь нечему, Луческу – продукт той системы, а в Румынии советская пропаганда была намного выше, чем у нас. Он вышел из эпохи, когда делали выводы, не имея всей полноты картины. Как видим, он хороший тренер, но в истории совершенно не ориентируется, здесь он – полный невежда.

    Почему многие страны делают преграды для работы у себя иностранных тренеров? Потому что, если много будет таких как Луческу, они повлияют на общественное мнение. А это уже – глобальная политика. Что он пытается сейчас делать, тем более, что дела в «Зените» у него не идут. И тренер пошел другим путем, чтобы создать вокруг себя группу поддержки», – цитирует Федорчука Gazeta.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 22:13
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 30 декабря 2016, 14:22

      А мне нравится высказывания румынского специалиста,а вот эксперт олежка пидарчук несёт чушь.

      1
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 30 декабря 2016, 11:32

      Ещё один хохол-эксперт объявился. Типичный хохляцкий буддист, радеющий и страдающий за историю, которую не знает. Никаких убеждений, кроме желания денег, у хохла нет. За деньги хохол готов продать что угодно и кого угодно.

      0
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      Рейтинг: +40

      MaAaXxX 30 декабря 2016, 11:27

      да ты лань тупая, многоуважаемый Федорчук!

      1
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      Рейтинг: +992

      опус 2 30 декабря 2016, 07:22

      Сравнение с Украиной мне не льстит !

      2
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 30 декабря 2016, 02:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже в Советское время видно было,что это разные страны.

      -8
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Ужас Мудко 30 декабря 2016, 09:04

      Боюсь, тебя и на свете то ещё не было "в советское время", а все туда же...

      5
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко > Bivaliy67 31 декабря 2016, 14:14

      Еще как был.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 30 декабря 2016, 01:03

      если бы в свое время смогли бы сделать единый чемпионат,нашим странам пошло бы на пользу.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 30 декабря 2016, 00:59

      Забейте, друзья, на вечно обиженных плясунов и клоунов. Пожелаем им - сидеть и не чирикать.... С Новым Годом!!!

      8
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      ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Par Mezan 30 декабря 2016, 01:09

      тебя тоже с наступающим!!

      4
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 30 декабря 2016, 00:56

      кто такой Федорчук?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 30 декабря 2016, 00:51

      Правильно говорит Луческу. А вот кто такой Федорчук не знаю и, честно говоря, знать не хочу.

      3
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 30 декабря 2016, 00:39

      Ну может быть левобережная Украина (чисто теоретически) и может являться такой, то правобережная - другая нация, другая страна, другие традиции и обычаи. Её нельзя примерять к России.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Rebrova 30 декабря 2016, 00:52

      Вот и ...издуй отсюда, теоретик футбольного нацизма! Уходи на свои нацисткие сайты, где тебя расцелуют... Особенно в Одессе и Херсоне - будешь лететь, пердеть и радоваться до самой Румунии, где тебя встретят братья Луческу! Удачи, быдлота от истории и географии!

      5
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      Рейтинг: +353

      Rebrova > Par Mezan 30 декабря 2016, 13:17

      Ты рот свой прикрой, молокосос. Учись в школе, кушай кашу и слушай родителей. А ещё лучше не влазь во взрослые разговоры и иди учи уроки, тварь!

      0
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