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    Ташуев: «Мой контракт с «Анжи» уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство»

    Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев рассказал о своем возможном возвращении в махачкалинский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что возглавляющий «орлов» Павел Врба покинул занимаемую должность.

    – Появилась информация о том, что Врба покинул клуб. Не возобновились ли переговоры с вами?

    – Я провел переговоры по всем направлениям и договор уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство... Пока с этот вопрос не поднимался. Конечно, если руководители обратится ко мне вновь, я с удовольствием бы принял предложение и продолжил работать в «Анжи». Это клуб, который я «поднимал». Мне это было бы интересно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.12.2016 22:01
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +144

      зиргай 30 декабря 2016, 11:06

      только не Гаджиев!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 30 декабря 2016, 11:06

      поднял, ну и спасибо!!!! теперь планируешь обратный процесс?

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