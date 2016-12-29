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    «Ювентус» может заплатить за Витселя 12 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Ювентуса». По информации Transfermarketweb, туринский клуб готов заплатить за 27-летнего бельгийца 12 миллионов евро. Отметим, что в услугах игрока также заинтересованы «Барселона» и «Шанхай СИПГ».

    Действующий контракт Витселя с «Зенитом» рассчитан до лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 21:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 30 декабря 2016, 11:08

      По-моему, Витсель не особо нужен Ювентусу, а то бы давно уже купили.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 29 декабря 2016, 23:24

      вранье это всё

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 29 декабря 2016, 22:20

      Юве никогда не будет платить за него сейчас 12 лямов они же не лохи он летом бесплатно придет и эти деньги ему на зарплату пойдут на два или три года

      0
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      Рейтинг: +73

      Astan4anin-RW 29 декабря 2016, 22:08

      Ну тут на усмотрение самого Витселя) Хотя немытым тоже деньги нужны

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 декабря 2016, 22:05

      В Китай продать и поскорее!

      0
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 29 декабря 2016, 21:28

      Старая песня...

      -1
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      Рейтинг: +2778

      волчарик 29 декабря 2016, 21:10

      хорош бухать. 6 не хотели платить и вдруг 12 готовы

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 29 декабря 2016, 21:03

      берите быстрее деньги..столько он не стоит...

      1
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