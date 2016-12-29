Несостоявшийся футболист «Строгино»: «С меня требовали миллион за место в команде»

Бывший футболист «Строгино» рассказал о том, как ему предложили подписать контракт с этим московским клубом. По его словам, здесь все построено на коррупции.

«Мне было 18 лет. Я только-только закончил детско-юношескую школу. У меня был агент, который предложил пройти просмотр в «Строгино». Это третья по рангу лига в России. Агент на таком низком уровне ничего не берет за свои услуги — он работает на перспективу. В будущем он может получить 3 процента от контракта, но если контракт маленький, денег он брать вряд ли станет. Если его подопечный получает 30 тысяч в месяц, то какой смысл брать с него 900 рублей?

С момента первой тренировки прошло полторы недели, можно даже сказать, что немного освоился в команде. Перед началом занятия меня подозвал к себе один человек — он точно не входил в тренерский штаб, но его знали все футболисты. Можно сказать, что он терся около команды. В общем, было видно, что этот человек каким-то образом относится к клубу, хотя я и не имел представления, кто он конкретно такой. Не знаю, возможно, он входил в руководство, а, может быть, был посредником.

Он подозвал меня к себе и, не представившись, начал говорить: «Слушай, тут такая ситуация. Ты парень способный, все хорошо. Но ты сам понимаешь, у нас команда бюджетная. С жиру не бесимся, все для вас, молодых игроков. Если хочешь быть в команде, то нам нужна твоя помощь. Мы тебе поможем — ты нам поможешь. 1 000 000 рублей».

За два года контракта, который я бы подписал, если бы передал взятку, получал бы порядка 15–20 тысяч рублей в месяц. Умножаем на 24, получаем 480 000 рублей — столько я бы мог заработать. Тут важно понимать, что миллион ты платишь не за будущую зарплату в клубе, который спонсирует Москомспорт, а за шанс показать себя перед другими клубами. Чтобы получить шанс, нужно заплатить — таковы правила.

Не стал читать этому человеку мораль, а просто сказал, что я обычный парень, который не имеет таких средств, но хочет играть в футбол. На что он ответил: «Очень плохо. Может быть, у нас что-нибудь и получится. Посмотрим».

Я потренировался еще два дня, после чего мне сказали, что «есть ребята сильнее тебя», – отметил игрок, который сейчас играет на любительском уровне.