Полузащитник «Севильи» Насри подозревается в употреблении допинга

Полузащитник «Севильи» Самир Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», подозревается испанским антидопинговым агентством в употреблении запрещенных препаратов.

По данным источника, 29-летний футболист прошел курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе. Агентство посчитало подобное обращение в витаминный центр «странным» и приняло решение начать расследование из-за подозрений в том, что препараты, которые принимал хавбек, могли содержать следы запрещенных веществ.

В текущем сезоне Примеры на счету Насри 14 матчей и три забытых мяча.