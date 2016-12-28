Бакайоко не хочет уходить из «Монако» в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко заявил, что не планирует уходить из клуба, несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Я уверен, что не уйду из «Монако» этой зимой. Я не хочу уезжать. Я хорошо провел первую половину сезона и мне еще есть, что доказывать. Конечно, выступление в чемпионате Англии – мечта любого игрока, но прямо сейчас у меня две цели – победа в чемпионате Франции и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов», – сказал футболист.

На счету Бакайоко в текущем сезоне Лиги 1 16 матчей и два гола.