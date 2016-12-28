«Динамо» не намерено возвращать в команду Дьякова

Защитник «Томи» Виталий Дьяков практически наверняка не вернется в московское «Динамо». Футболист принадлежит бело-голубым, но клуб посоветовал игроку искать варианты трудоустройства.

«Дьяков обратился в палату по разрешению споров для расторжения арендного соглашения с «Томью» и потребовал компенсацию за три месяца вперед. Ранее «Томь» просила «Динамо» досрочно расторгнуть арендное соглашение и вернуть игрока в московский клуб, но в «Динамо» ответили отказом. Клуб находится в контакте с агентом футболиста и предложил ему найти вариант аренды в другом клубе, вариант трудоустройства. Агент согласился и сообщил, что ищет варианты.

Насколько известно, у Дьякова сейчас нет предложений о продолжении карьеры. Ситуация сейчас выглядит не лучшим образом, поскольку изначально мы договорились подождать, пока агент найдет ему вариант, а футболист в это время обратился в палату для расторжения соглашения, еще и потребовав компенсацию», – заявил источник, знакомый с ситуацией.