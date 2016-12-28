«Крылья Советов» хотели бы заполучить Яковлева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков затронул тему возможного перехода в команду полузащитника «Анжи» Павла Яковлева. В самарском клубе потенциально были бы рады видеть у себя футболиста, но в этом вопросе камнем преткновения может стать финансовая сторона.

«Когда появляется бегущая строка о том, что какой-то клуб распродает футболистов, люди тут же начинают что-то придумывать. Теоретически возможно все, тем более что Яковлев был в «Крыльях» уже дважды. Но на данный момент мы не связывались с игроком, никакой конкретики по этому вопросу нет. Безусловно, мы хорошо относимся к Павлу и были бы не против вновь увидеть его в «Крыльях». Но подобные вопросы так легко не решаются. Футболист же не может просто так взять и перейти к нам бесплатно», – заявил Шашков.