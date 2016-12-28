Глушаков: «Зе Луиш на сборах всех возил»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил, что нападающий Зе Луиш проявил себя с первых дней пребывания в команде. Однако со стартом сезона форвард резко сдал.

«Когда пришел Зе Луиш, мы были на сборах в Швейцарии. Какие мячи у него были, он все забивал. Он возил на сборах всех. Начался сезон и Зе Луиш все растерял, потерял, профукал. Не забивал, не везло ему, что-то не получалось. Может вес набрал, расслабился.

Думаю, это связано с тем, что он пришел с чемпионата Португалии и был в форме, а мы все отдыхали. Мы тут все булочки сдобные с лишним весом. Нас гоняли, были физически не готовы и из-за этого он себя проявлял, а потом мы набрали, а он наоборот сбавил», – заявил Глушаков.