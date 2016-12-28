Шикунов назвал причину, по которой Новосельцев перешел в «Зенит» всего за 8 миллионов

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о причинах продажи защитника Ивана Новосельцева в «Зенит» за 8 миллионов рублей. По его словам, такая сумма была прописана в контракте 25-летнего россиянина.

«Иван сделал свой выбор. Бывают такие предложения, от которых тяжело отказаться. У него были отступные со времен «Торпедо», где у него была прописана такая сумма. А когда мы его брали, вообще было непонятно, заиграет ли он у нас. Новосельцев не захотел убирать из контракта пункт об отступных. Он ведь пришел на маленькую зарплату. Можно ли было его уговорить? Сразу появился интерес у больших клубов. Игрок все понимал. Обычная рыночная ситуация. Что я мог? Надо было дать ему зарплату уровня «Спартака» или «Зенита», — сказал Шикунов.