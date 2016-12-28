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  • Шикунов назвал причину, по которой Новосельцев перешел в «Зенит» всего за 8 миллионов

Шикунов назвал причину, по которой Новосельцев перешел в «Зенит» всего за 8 миллионов

28 декабря 2016, 01:36
6

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о причинах продажи защитника Ивана Новосельцева в «Зенит» за 8 миллионов рублей. По его словам, такая сумма была прописана в контракте 25-летнего россиянина.

«Иван сделал свой выбор. Бывают такие предложения, от которых тяжело отказаться. У него были отступные со времен «Торпедо», где у него была прописана такая сумма. А когда мы его брали, вообще было непонятно, заиграет ли он у нас. Новосельцев не захотел убирать из контракта пункт об отступных. Он ведь пришел на маленькую зарплату. Можно ли было его уговорить? Сразу появился интерес у больших клубов. Игрок все понимал. Обычная рыночная ситуация. Что я мог? Надо было дать ему зарплату уровня «Спартака» или «Зенита», — сказал Шикунов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (6)
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x-x-x-x-x
1482879339
официально может и 8 но на деле в разы больше. как прикольно читать ложь когда знаешь правду. пора уже знать что люди не на столько тупые
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Аид666
1482890316
8 официально, плюс конверты-конверты...
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Garrincha58
1482909897
если по чесноку он и этих лямов не стоит вообще русские игрочишки особенно у нас завышены в ценах и контрактах раз в десять были бы стоящими не сидели бы здесь а многие готовы всю карьеру просидеть на лавке лишь какой никакой лям получить,зато жизнь удалась а если еще и выбить контракт как это делают Кокорин или Дзюба так это вообще лафа для них кто же от такого откажется,сказка а не жизнь
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FanatSerj
1482911890
Ну в контракте может и рублей, а так то правильная цифра 8 миллионов, только валюту надо уточнить )))
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