Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шикунов назвал причину, по которой Новосельцев перешел в «Зенит» всего за 8 миллионов

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о причинах продажи защитника Ивана Новосельцева в «Зенит» за 8 миллионов рублей. По его словам, такая сумма была прописана в контракте 25-летнего россиянина.

    «Иван сделал свой выбор. Бывают такие предложения, от которых тяжело отказаться. У него были отступные со времен «Торпедо», где у него была прописана такая сумма. А когда мы его брали, вообще было непонятно, заиграет ли он у нас. Новосельцев не захотел убирать из контракта пункт об отступных. Он ведь пришел на маленькую зарплату. Можно ли было его уговорить? Сразу появился интерес у больших клубов. Игрок все понимал. Обычная рыночная ситуация. Что я мог? Надо было дать ему зарплату уровня «Спартака» или «Зенита», — сказал Шикунов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2016 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 28 декабря 2016, 10:58

      Ну в контракте может и рублей, а так то правильная цифра 8 миллионов, только валюту надо уточнить )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 28 декабря 2016, 10:24

      если по чесноку он и этих лямов не стоит вообще русские игрочишки особенно у нас завышены в ценах и контрактах раз в десять были бы стоящими не сидели бы здесь а многие готовы всю карьеру просидеть на лавке лишь какой никакой лям получить,зато жизнь удалась а если еще и выбить контракт как это делают Кокорин или Дзюба так это вообще лафа для них кто же от такого откажется,сказка а не жизнь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2467

      Аид666 28 декабря 2016, 04:58

      8 официально, плюс конверты-конверты...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 28 декабря 2016, 01:55

      официально может и 8 но на деле в разы больше. как прикольно читать ложь когда знаешь правду. пора уже знать что люди не на столько тупые

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > x-x-x-x-x 28 декабря 2016, 07:11

      Ну так поведай нам всем истину. Не молчи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2336

      den161 > x-x-x-x-x 28 декабря 2016, 07:39

      а ты знаешь? не спорю может и так, но это всего лишь догадки, а утверждать это... Ваня, это ты? ))))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 