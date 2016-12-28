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    Глушаков: «Сказал Джикии, что ждем «проставы»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал понять, что уже успел поговорить с новичком команды Георгием Джикией, а также выразил мнение, что в России футболисты слишком редко бьют по воротам издалека.

    «Вчера звонил Джикии, поздравил с переходом в «Спартак» и сказал, что ждем «проставы».

    Как забить «Амкару» таким ударом в добавленное время? Просто бить по воротам, и все, главное – попасть. Везение и удача где-то сопутствовали. Если честно, мы в России мало бьем по воротам, мало голов забивается издалека. Как-то сидели на футболе, и Александр Овечкин спросил: «Почему вы не бьете издалека? 20 метров до ворот, у вас сил нет или что? Бей просто, там ворота такие – 7 метров, в любой угол просто попасть, и залетит». Какой тренерский штаб ни приходил в «Спартак», все говорили – бей по воротам. Но бывают такие позиции, когда ты играешь опорного полузащитника и не можешь в середине поля бить постоянно», – отметил Глушаков.

    Источник: Спорт FM

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    28.12.2016 00:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 28 декабря 2016, 08:36

      Ребров Комбаров Кутепов Боккети Джикия Фернандо Глушаков Зобнин Промес Жано За, хороший состав

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 28 декабря 2016, 00:33

      Овечкин тоже интересный... откуда у них силы то будут, если они то в монте карло зажигают, то еще где то...

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 28 декабря 2016, 00:33

      лишь бы проставы ждать

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