Гендиректор «Атлетико»: «Симеоне отработает контракт до конца»

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Михель Анхель Гил Марин опроверг слухи о возможном уходе Диего Симеоне по итогам текущего сезона.

«Симеоне останется с нами как минимум до конца своего контракта. Мы хотим, чтобы он был с нами в момент открытия нового стадиона «Ванда-Метрополитано», — сказал испанец в интервью изданию AS.

Действующий контракт тренера мадридского клуба истекает летом 2018 года, в связи с чем многие клубы заинтересованы в подписании аргентинца. Одним из наиболее вероятных вариантов считается миланский «Интер», за который Симеоне играл в период с 1997 по 1999 год.