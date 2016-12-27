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    Пашинин и Лоськов прошли стажировку в «Атлетико»

    Тренеры «Локомотива» Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Сергей Алексеев прошли стажировку в «Атлетико». По словам последнего, в Испании их поразили интенсивность тренировок и организация рабочего процесса.

    – Что поразило больше всего?

    – Во-первых, конечно, интенсивность. Интенсивность и самоотдача с которой выполняются упражнения. Во-вторых, это организация тренировочного процесса. Все работает как хорошо отлаженный механизм. Каждый точно знает свое дело. Например, есть отдел, который занимается методологией и анализом тренировочного процесса. Специалисты собирают всю информацию по тренировкам и по проведенным матчам в зависимости от требований главного тренера. Это не только показатели физической активности, но и технико-тактические данные. Опять же эта практика распространена для всех команд: десять человек работают над анализом юных игроков академии, еще трое сосредоточены на «основе», – сказал Алексеев.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    27.12.2016 18:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 27 декабря 2016, 19:31

      лось скоро на слона похож будет

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > sEleCt 85 28 декабря 2016, 01:01

      или поросёнка

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 27 декабря 2016, 18:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рядом на фото с ними тренера Атлетико походу какого нибудь третьего состава. К первому их и не постили бы.

      -4
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 27 декабря 2016, 18:26

      Да интенсивность и самоотдача чего нет в рфпл....

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 27 декабря 2016, 18:23

      Хорошая школа в Атлетико!!!

      2
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