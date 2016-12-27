Эштон поставил Ибрагимовича в один ряд с Шерингемом, Дзолой и Бергкампом

Бывший нападающий «Вест Хэма» и сборной Англии Дин Эштон восхищен талантом лучшего бомбардира «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.

«Большинство вещей в футболе поддается тренировке, но нельзя научить футболиста тому, что умеет Ибрагимович. Подобных игроков было очень мало. Это Тедди Шерингем, Джанфранко Дзола и Деннис Бергкамп. Они не просто убегали от защитников на скорости — многое определяло умение ориентироваться в пространстве. Они были на шаг впереди соперника из-за интеллекта», — сказал Эштон.