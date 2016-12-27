Уилкшир: «Не сомневаюсь, что «Динамо» вернется в РФПЛ»

Защитник «Динамо» Люк Уилкшир выразил уверенность, что в 2017 году московский клуб вернется в российскую Премьер-лигу. Напомним, что после 24 туров первенства ФНЛ бело-голубые идут на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Тосно» на пять очков.

«Сейчас межсезонье. Я в Москве, провожу время с семьей, но уже думаю о второй части чемпионата. Несмотря на то, что я не сомневаюсь, что «Динамо» вернется в Премьер-лигу, надо не терять настроя и быть готовыми на 100 процентов», – заявил австралиец.