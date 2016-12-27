Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Голы Березуцкого и Дзюбы – в десятке самых красивых мячей сборных России в 2016 году

    РФС представил десять самых красивых голов, которые были забиты сборными России в 2016 году.

    Стоит отметить, что в десятку красивейших голов попал точный удар головой Василия Березуцкого в матче группового этапа Евро-2016 против англичан (1:1), а также забитый мяч Артема Дзюбы в товарищеской игре против Коста-Рики (3:4).

    В рейтинг также попали голы Елены Морозовой и Екатерины Пантюхиной (женская сборная), Виталия Лысцова и Алексея Евсеева (молодежная сборная), Ивана Галанина и Максима Кутового (юношеская сборная), Алексея Макарова (пляжная сборная), Сергея Абрамова (мини-футбольная сборная).

    Все голы можно посмотреть здесь.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2016 13:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 декабря 2016, 19:22

      Я уж подумал, что автогол Березуцкого чевствуют!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 27 декабря 2016, 16:50

      Норм их уже с женской и молодёжной приравнивают)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 27 декабря 2016, 14:25

      Ух ты, получается сборная и 10 голов за год не забила?!!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Academ 27 декабря 2016, 13:24

      А я уже подумал - где это они 10 голов нашли для топ10...
      А тут, оказывается, все сборные собрали.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 