Смолов – игрок года по опросу еженедельника «Футбол», Промес – 2-й, Акинфеев – 3-й

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим футболистом уходящего года по опросу еженедельника «Футбол».

В голосовании приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представители пресс-служб.

Смолов набрал 544 балла, опередив полузащитника «Спартака» Квинси Промеса (419) и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (168).

Лучший игрок года по опросу еженедельника «Футбол» – старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. Каждый из журналистов, принимавших участие в голосовании, называет трех игроков, которые проявили себя в течение года, расставляя их по местам. Голосовать можно за всех футболистов, выступающих в чемпионате России, а также россиян, играющих за рубежом.