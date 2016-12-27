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  • Смолов – игрок года по опросу еженедельника «Футбол», Промес – 2-й, Акинфеев – 3-й

Смолов – игрок года по опросу еженедельника «Футбол», Промес – 2-й, Акинфеев – 3-й

27 декабря 2016, 12:24
29

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим футболистом уходящего года по опросу еженедельника «Футбол».

В голосовании приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представители пресс-служб.

Смолов набрал 544 балла, опередив полузащитника «Спартака» Квинси Промеса (419) и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (168).

Лучший игрок года по опросу еженедельника «Футбол» – старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. Каждый из журналистов, принимавших участие в голосовании, называет трех игроков, которые проявили себя в течение года, расставляя их по местам. Голосовать можно за всех футболистов, выступающих в чемпионате России, а также россиян, играющих за рубежом.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Смолов Федор Промес Квинси
Комментарии (29)
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kimig
1482830954
АКИНФЕЕВ ЗДЕСЬ ЛИШНИЙ
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КЁРТИС
1482831271
что здесь делает Конифей? За какие заслуги? Он в воротах отстоял не лучше, чем другие вратари РФПЛ. Места в тройке заслуживают Азмун и Глушаков.
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acer2003
1482831295
Я бы тоже Акинфеева исключил.
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Бульба
1482831666
глушак-лучший. смолову просто повышают цену перед продажей
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APchelov
1482834792
Короче, все пропущенные голы Игорьку, как обычно, простили, посчитали только сэйвы. И снова сказали - Акинфеев Лучший )))
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Zeff
1482838794
Акинфеева утешили. С таким рекордом и в 10-ку вратарей то не попасть. Смолов, Джулиано, Дзюба.
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Kikujiro
1482839592
вместо Акинфеева Джулиано
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Freyk
1482841062
Всем, кроме болельщиков ЦСКА, которые и втопили за Акинфеева, очевидно, что он не заслуживает места в тройке.
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Gullit 76
1482845854
Смолов первый,а в тройку я бы Азмуна поставил.
Ответить
shinnik
1482847358
А еженедельник Футбол на каком месте.. или в каком..?
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