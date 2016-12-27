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  • Тукманов: «За трансфер Новосельцева «Торпедо» получило компенсацию в 98 тысяч рублей»

Тукманов: «За трансфер Новосельцева «Торпедо» получило компенсацию в 98 тысяч рублей»

27 декабря 2016, 01:45
12

Президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал трансфер бывшего игрока московского клуба Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит». По словам функционера, черно-белые получили компенсацию за переход футболиста в размере 98 тысяч рублей.

– Да, мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тысяч рублей.

– От какой суммы она исчислялась?

– От 8 миллионов.

– Откуда узнали стоимость перехода?

– Связались с «Ростовом», нам назвали такую сумму.

– А если бы вам озвучили 2 миллиона, перевели бы 25 тысяч?

– Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берем. Прекрасно понимая: 8 миллионов – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Ростов Зенит Новосельцев Иван Тукманов Александр
Комментарии (12)
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Русик292
1482802247
Нормально так то
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ДСА
1482803759
В прокуратуру обращаться надо, а не к корреспондентам.
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a-rakhmatov
1482808988
Откат получили за Новосельцева)))
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aMur
1482811243
Это пока он Ростове был, он был игроком сборной, а в болоте, он олировальщиком устроился.
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товрос
1482812060
полировщил лавки ЗЕНПТА,скоро и в сборной полировать лавку будет
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Zenit-84
1482815506
все на доверии
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B-E-S
1482817845
Они имели ввиду 8 млн евро )))
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Nevsky_RU
1482829536
90% компаний в стране, работают по схеме: минимальный белый оклад, который облагается налогами и отчислениями, остальная, основная часть это черные проценты, надбавки, премии и т.д. Об этом всем прекрасно известно, так что чему удивляться, лишь единичный случай из миллардов каждодневных мохинаций. А болтовня в комментах смешна, почти все точно так же з.п. получают, нагревая государство, беззаветными патриотами которого и борцами за нравственност и справедливость они якобы являются.
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Black Giz
1482845069
Да вообще странный трансфер.
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Вингер91
1482910530
То есть на деньги за победу над "Баварией" (стандартные 1,5 млн. евро) "Ростов" может купить 12 Новосельцевых.
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