Тукманов: «За трансфер Новосельцева «Торпедо» получило компенсацию в 98 тысяч рублей»

Президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал трансфер бывшего игрока московского клуба Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит». По словам функционера, черно-белые получили компенсацию за переход футболиста в размере 98 тысяч рублей.

– Да, мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тысяч рублей.

– От какой суммы она исчислялась?

– От 8 миллионов.

– Откуда узнали стоимость перехода?

– Связались с «Ростовом», нам назвали такую сумму.

– А если бы вам озвучили 2 миллиона, перевели бы 25 тысяч?

– Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берем. Прекрасно понимая: 8 миллионов – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной.