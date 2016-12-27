Мхитарян назвал гол в ворота «Сандерленда» лучшим в своей карьере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал гол, забитый им в матче 18-го тура АПЛ против «Сандерленда» (3:1). Напомним, футболист отправил мяч в сетку «ударом скорпиона».

«Это лучший гол в моей жизни. Сразу после удара я посмотрел на бокового судью, он не поднял флажок, поэтому я начал праздновать. После прострела Златана я ожидал, что мяч окажется передо мной, а не сзади. Так как он оказался сзади, не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой, и я сделал это», – сказал футболист.