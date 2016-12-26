Боков: «Цаллагов смог бы сыграть на позиции Витселя»

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков прокомментировал возможный переход в стан питерского клуба игрока «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова. По мнению Бокова, защитнику предстоит заслужить место в стартовом составе сине-бело-голубых.

«Цаллагов выделялся на фоне других игроков, выступая за «Крылья Советов». Но будет ли он так же выделяться в «Зените»… Все-таки клубы различаются по классу. «Зенит» – топовый, а «Крылья» – нет. Однако руководство сине-бело-голубых в нем что-то рассмотрело. Наверное, на данном этапе Ибрагим является футболистом среднего уровня.

Придя в «Зенит», он окажется среди мастеров, и, возможно, у него произойдет толчок. Но есть и обратная сторона медали – конкуренция. Выдержит ли он ее – не знаю. Цаллагову нужно заслужить место в основном составе. Но на позиции Витселя сыграть мог бы. Хотя объем работы, который проделал Аксель, дорогого стоит», – заявил Боков.