«Зенит» заинтересован в приобретении хавбека «Крыльев Советов» Молло

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Зенит». Однако председатель совета директоров волжан Дмитрий Шляхтин не подтвердил эту информацию.

– Верна ли информация о том, что «Зенит» заинтересован в Молло и клубы готовят трансфер?

– Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

– Ответ предполагает, что контакты по Молло между клубами были?

– Многие клубы в разное время интересовались. Но до конкретики – когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог – дело не доходило.

– По Цаллагову такая конкретика уже есть – клубы уже согласовали трансфер, теперь дело за обсуждением игроком и «Зенитом» личного контракта.

– Да. Они обсуждают, скажем так, правила игры. Имею ввиду детали личного контракта.