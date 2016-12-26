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  • «Зенит» заинтересован в приобретении хавбека «Крыльев Советов» Молло

«Зенит» заинтересован в приобретении хавбека «Крыльев Советов» Молло

26 декабря 2016, 21:35
18

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Зенит». Однако председатель совета директоров волжан Дмитрий Шляхтин не подтвердил эту информацию.

– Верна ли информация о том, что «Зенит» заинтересован в Молло и клубы готовят трансфер?

– Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

– Ответ предполагает, что контакты по Молло между клубами были?

– Многие клубы в разное время интересовались. Но до конкретики – когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог – дело не доходило.

– По Цаллагову такая конкретика уже есть – клубы уже согласовали трансфер, теперь дело за обсуждением игроком и «Зенитом» личного контракта.

– Да. Они обсуждают, скажем так, правила игры. Имею ввиду детали личного контракта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Крылья Советов Зенит Молло Йоан Цаллагов Ибрагим
Комментарии (18)
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polovinka
1482777447
ну наконец то они его увидели!
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MonTee
1482778228
Не забирайте у нас Молло... Кто играть то будет?
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Zenit_EKB_Ural
1482779616
отличный игрок,для зенита это усиление
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_FootFan
1482780938
Радует что РФПЛ начинает расти!
Ответить
marslond
1482783029
Достроили стадион и теперь экономят на трансферах, поэтому решили скупить крылышки.
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Nevsky_RU
1482784015
В КС играет отменно. Так что такой вариант выглядит интересным. Правда не для КС((
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Фан666
1482784195
Зенит обомжатил значит. Цаллагову уже 27 и он точно не уровень претендента на чемпионство, да и Молло таким уж выдающися не смотриться даже в Крыльях. Зачем покупать игроков из команд которые борются за выживание, да ещё и не шибко блещут. Это не чемпионский подход
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Garrincha58
1482786239
да видать Зенит совсем обнищал или точно готовится к ФНЛ, а на новом стадионе будет играть Тосно
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Par Mezan
1482788209
Снег и мусор на ВСЕХ стадионах суперклуба надо убирать кому-то...
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Nevsky_RU
1482826434
Зенит покупает дорогих футболистов - пипл: вопит блааа!!!! бабло, ска, наше родненькое!! Зенит интересуется недорогими футболистами - пипл: фууу!!! нищеброды!! И пишут это одни и те же люди. Со стороны смотрится весьма забавно))
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