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«Сантос» хотел бы вернуть Габриэля из «Интера»

26 декабря 2016, 20:35

Президент «Сантоса» Модесто Рома Жуниор заявил, что клуб рассматривает вариант с возвращением из «Интера» нападающего Габриэля по прозвищу Габигол. Отметим, футболист перешел в итальянскую команду как раз из стана бразильцев. Сумма трансфера составила 29,5 миллиона евро.

«Мы часто общаемся с Габиголом. Он понимает всю ответственность. Если бы все зависело от него, он бы уже тренировался с нами. Но мы знаем, что он человек ответственный и должен уважать свой контракт с «Интером», – сказал функционер.

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Италия. Серия А Трансферы Интер Сантос Барбоза Габриэл
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