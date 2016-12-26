«Сантос» хотел бы вернуть Габриэля из «Интера»

Президент «Сантоса» Модесто Рома Жуниор заявил, что клуб рассматривает вариант с возвращением из «Интера» нападающего Габриэля по прозвищу Габигол. Отметим, футболист перешел в итальянскую команду как раз из стана бразильцев. Сумма трансфера составила 29,5 миллиона евро.

«Мы часто общаемся с Габиголом. Он понимает всю ответственность. Если бы все зависело от него, он бы уже тренировался с нами. Но мы знаем, что он человек ответственный и должен уважать свой контракт с «Интером», – сказал функционер.