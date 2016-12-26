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    «Терек» подтвердил интерес к Берише

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что хавбек «Анжи» Бернард Бериша входит в число футболистов, рассматриваемых в качестве усиления грозненской команды. При этом он подчеркнул, что до переговоров с махачкалинцами дело пока не дошло.

    «В шорт-лист «Терека» входит достаточное количество футболистов. Там есть иностранцы, которые проявили себя в РФПЛ. На Беришу мы также обращаем внимание, но в переговоры пока ни с кем не вступали», – сказал Айдамиров.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Бериша отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 15-ти матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.12.2016 14:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 27 декабря 2016, 00:53

      хорошая новость!

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 26 декабря 2016, 18:59

      да, в Анжи там какие-то непонятки, и тренер уже покинул команду, надо переходить если есть нормальные условия.

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 26 декабря 2016, 16:58

      берем беришу

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      Рейтинг: +23

      Джоджо47 26 декабря 2016, 16:51

      Очень хорошее укрепление будет для Терека,надо брать не задумываясь!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 декабря 2016, 16:46

      Логично. Есть албанцы и косовар не помешает. Об этом варианте я уже писал в разделе распродажи в Анжи и вот всё стало реальней. Надо брать. Он на пару с Балаем будет более продуктивным, чем в Анжи, да и в Грозном может не будет сидеть на скамейке, как в Каспийске.

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