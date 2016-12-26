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    «Зенит» заинтересован в покупке Кирилла Погребняка

    Нападающий «Томи» Кирилл Погребняк может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, петербургский клуб уже ведет переговоры с 24-летним форвардом. Россиянин, вероятнее всего, поедет на первый сбор сине-бело-голубых в новом году, после которого определится дальнейшая судьба футболиста.

    Кроме того, «Зенит» рассматривает кандидатуру крайнего защитника «Волгаря» Сергея Зуйкова. 23-летний игрок обороны также отправится на сборы с основной командой петербуржцев.

    Источник: ФАН

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    26.12.2016 13:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 декабря 2016, 18:45

      Зенит-2 решили укрепить или с бабками совсем напряжёнка, всё пропили что ли?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 декабря 2016, 15:52

      Защита нужна,а Кирилл в довесок наверное.В состав не пройдёт.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 декабря 2016, 15:47

      Насколько понимаю и младшего брата решили опробовать. От старшего в своё время толк был, так почему не попробовать и этого. А вот защитник Волгаря, который плохо в этом сезоне выступает конечно интересная новость, хотя может его приметили ещё когда стыки с Анжи были, а сейчас вот новый тренер и конкретика пошла.

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 26 декабря 2016, 15:40

      Однофамилец неплохо в Зените играл, и вроде то же из Томи брали в своё время. Или это брат?))

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Nevsky_RU 26 декабря 2016, 19:17

      Брат-2

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 26 декабря 2016, 15:12

      lfe e;

      -1
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      Рейтинг: +12

      Арсен Петросян 26 декабря 2016, 14:57

      Лучшие бы тогда уж Каннуникова

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 декабря 2016, 14:43

      Решили зенит2 усилить????хотя тоже сомнения...усиление ли это или просто массовка

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      Рейтинг: +16

      pnz1 26 декабря 2016, 14:04

      По рекомендации старшего брата )

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      Рейтинг: +800

      forward33 26 декабря 2016, 13:50

      Статистика в этом сезоне 6 матчей 0 голов. Зачем он Зениту? Бред какой-то)))

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 26 декабря 2016, 13:39

      Зенит решил вменить курс развития как Анжи чтоли?))))))

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