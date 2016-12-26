«Зенит» заинтересован в покупке Кирилла Погребняка

Нападающий «Томи» Кирилл Погребняк может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, петербургский клуб уже ведет переговоры с 24-летним форвардом. Россиянин, вероятнее всего, поедет на первый сбор сине-бело-голубых в новом году, после которого определится дальнейшая судьба футболиста.

Кроме того, «Зенит» рассматривает кандидатуру крайнего защитника «Волгаря» Сергея Зуйкова. 23-летний игрок обороны также отправится на сборы с основной командой петербуржцев.