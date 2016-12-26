В «Монпелье» будут бороться с лишним весом футболистов денежными штрафами

Главный тренер «Монпелье» Фредерик Антц решил бороться с набранным весом своих футболистов во время зимнего отпуска. Все игроки прошли взвешивание перед уходом на каникулы. После возвращения с каникул пройдет еще одно взвешивание. В случае, если футболист наберет вес, то он вынужден будет заплатить 1 евро за каждый лишний килограмм.

«Штраф может показаться смешным, но он может и вырасти», – рассказал Антц L’Equipe.

В текущем сезоне «Монпелье» после 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.