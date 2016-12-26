Самба: «В России трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят»

Защитник «Панатинаикоса» Кристофер Самба, который в России поиграл за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», признался, чего ему не хватает из русской кухни.

«Еда в России – просто супер, улет! Правда, я не совсем вашу кухню имею в виду… Ее, аутентичную русскую еду, я как раз не часто встречал. В ресторанах больше подают европейские блюда. Зато как подают! В Москве есть несколько потрясающих ресторанов. Правда, очень дорогих…

Но за тот же борщ я готов был чуть ли не всю зарплату отдать. И местное блюдо, и чрезвычайно вкусное. В общем, в российских клубах трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят», – сказал Самба.

Напомним, что в Грецию футболист перебрался в начале сентября. В составе «Динамо» Самба провел 51 матч, забив восемь мячей.