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    «Амкар» намерен приобрести защитника «Луч-Энергии», которым интересовался «Спартак»

    Защитник «Луч-Энергии» Алексей Грицаенко во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Амкара». Как сообщает источник, в услугах 21-летнего россиянина, на которого также претендовал «Спартак», лично заинтересован главный тренер пермской команды Гаджи Гаджиев. Вероятно, что игрок отправится с красно-черными на зимний сбор.

    По данным Transfermarkt, стоимость Грицаенко составляет 150 тысяч евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Луч-Энергию» в ФНЛ 21 матч, в которых отличился тремя забитыми мячами и заработал две желтые карточки.

    Источник: Спортфакт

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    25.12.2016 22:01
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