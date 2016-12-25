«Крылья Советов» готовы отпустить Цаллагова в «Зенит»

Глава Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил интерес к защитнику Ибрагиму Цаллагову со стороны «Зенита». По его словам, на данный момент клубы ведут переговоры о трансфере россиянина.
– Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет. Может быть, что-то ночью произошло?
– Но вы готовы, в случае если «Зенит» даст определенную сумму, отпустить футболиста?
– Да.
– У Цаллагова в контракте нет фиксированной суммы выкупа или это вопрос переговоров?
– Да.
Источник: «Спорт-Экспресс»