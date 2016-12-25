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«Крылья Советов» готовы отпустить Цаллагова в «Зенит»

25 декабря 2016, 13:11
6

Глава Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил интерес к защитнику Ибрагиму Цаллагову со стороны «Зенита». По его словам, на данный момент клубы ведут переговоры о трансфере россиянина.

– Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет. Может быть, что-то ночью произошло?

– Но вы готовы, в случае если «Зенит» даст определенную сумму, отпустить футболиста?

– Да.

– У Цаллагова в контракте нет фиксированной суммы выкупа или это вопрос переговоров?

– Да.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Цаллагов Ибрагим
Комментарии (6)
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Joko21
1482660875
Как-то Зенит не уверенно укрепляется
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Андрей 26 rus
1482661642
Надо было заголовок сделать - Зенит подписал Ибру ))
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Garrincha58
1482666469
Зенит все больше и больше превращается в крепкого середняка РФПЛ
Ответить
Михас007
1482668457
вперед Ибрашка
Ответить
Дэс
1482668899
– У Цаллагова в контракте нет фиксированной суммы выкупа или это вопрос переговоров? – Да. Ответил, как женщина, когда у неё спрашивают, милая, ты куда хочешь в кино или в ресторан, а она отвечает -"да". И что ДА? )))
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alexis02lion
1482670254
Года 3 или 4 уже слухи ходят что Цаллагова заберут. Вот и конкретика. Хотя раньше фигурировал ЦСКА по слухам, а в итоге Питер и по делу. И да всё-таки он намного опытнее и увереннее, чем Новосельцев, да и лидерские качества есть. Так что шансы даже на игру в основе есть, тем более что пока закупки по иным позициям только легионеры.
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