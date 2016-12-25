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  • Источник: Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком»

Источник: Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком»

25 декабря 2016, 11:52
9

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике стал еще на один шаг ближе к переходу в «Спартак». Футболист вылетел в Москву для начала переговоров с красно-белыми. Российский клуб намерен арендовать нигерийца до конца сезона с возможностью полного выкупа трансфера. «Фенербахче» готов продать нападающего за 3 миллиона евро, утверждает AMK Gazete.

В текущем сезоне Эменике провел в чемпионате Турции 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Спартак Эменике Эммануэль
Комментарии (9)
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VVM1964
1482656119
О КАК , ВИДНО СОВСЕМ ПАРНЮ ПРИПЕРЛО .
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evgeniykaras
1482657885
Да он вроде не плохо выступал в первый свой приезд в Россию!
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АртурZaСМ
1482660558
Обещали хороший трансфер нападающего, а придет Эменике??? мда...
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filosof sparty
1482661737
Был хорошим бойцом, но годы идут…
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апоголлл
1482662908
не факт что он заиграет как прежде.кот в мешке
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товрос
1482666001
черное жирное мясо
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Asbjorn
1482669641
Еще одного напа все равно надо брать,неизвестно,заиграет или нет эменике
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ivanthebest
1482678331
Если выбирать между Эменике и Адриано, то лучше взять первого в аренду, и не платить ни копейки за второго, а на сэкономленные деньги купить топового таланта, к примеру Луана или Тилеманса, или ещё кого... Нужно ставить команду в идеальное русло, чтобы в неё хотели переходить более статусные игроки А достичь этого можно при помощи хорошей огранки молодых талантов и их дальнейшей продажи. Промес скорее всего уйдёт летом, как бы этого ни хотелось... Но, это хороший показатель для других игроков, что из Спартака можно уехать в ТОП клуб и они будут с большей охоткой к нам переходить. Главное не просрать момент сейчас и сделать всё по уму, а не начинать опять всякую херню исполнять со старпёрами и отмыванием денег...
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Svinka Pepa
1482685069
..если сам согласен биться, то почему нет?
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