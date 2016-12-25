Источник: Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком»

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике стал еще на один шаг ближе к переходу в «Спартак». Футболист вылетел в Москву для начала переговоров с красно-белыми. Российский клуб намерен арендовать нигерийца до конца сезона с возможностью полного выкупа трансфера. «Фенербахче» готов продать нападающего за 3 миллиона евро, утверждает AMK Gazete.

В текущем сезоне Эменике провел в чемпионате Турции 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике