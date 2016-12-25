Эменике может достаться «Спартаку» бесплатно

Вероятность возвращения нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике в «Спартак» возрастает. Турецкий клуб готов отдать футболиста в аренду бесплатно. Однако красно-белые должны будут выплачивать нигерийцу зарплату в 100% размере, утверждает Milliyet. Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в футболисте.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 9 миллионов евро. В текущем сезоне Эменике провел 10 матчей чемпионата Турции в составе «Фенербахче». На его счету три гола и три результативных передачи