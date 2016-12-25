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Эменике может достаться «Спартаку» бесплатно

25 декабря 2016, 07:50
30

Вероятность возвращения нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике в «Спартак» возрастает. Турецкий клуб готов отдать футболиста в аренду бесплатно. Однако красно-белые должны будут выплачивать нигерийцу зарплату в 100% размере, утверждает Milliyet. Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в футболисте.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 9 миллионов евро. В текущем сезоне Эменике провел 10 матчей чемпионата Турции в составе «Фенербахче». На его счету три гола и три результативных передачи

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Фенербахче Эменике Эммануэль
Комментарии (30)
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spartakuz
1482643190
Однозначно он нужен Спартаку. Нападение без Зе совсем хромает.
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ДСА
1482644477
Надо поторговаться что бы часть зарплаты платил Фенербахче.
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Nevsky_RU
1482646900
Такто в Африке не мало бесплатных нигеров, первого попавшегося чего хватать, пусть повыбирают
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смек
1482648301
покажет зениту жест !!!
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PNZ1985
1482648843
Трепещите бомжообразные! людоед идет за бомжатинкой)
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Опорник84
1482650931
Ну балласт не балласт время покажет! А нападающий необходим как воздух!
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яйва-яйва
1482651053
Было бы неплохо!
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Krics
1482651122
Людоед возвращается? !!!
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VVM1964
1482655744
Я ДУМАЮ ГОРАЗДО ПОИНТЕРЕСНЕЕ ЧЕМ МЕЛЬГАРЕХО - НА ЗАМЕНУ ЗЕ ЛУИШУ , А ДАЛЬШЕ КАК ПОЙДЕТ . В АРЕНДУ НАДО БРАТЬ .
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Кинстифа
1482661304
отличный нападающий, он еще себя проявит, даже не сомневаюсь в нем
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