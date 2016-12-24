«Барселона» договорилась о переходе Канселу ближайшим летом

«Барселона» достигла договоренности с защитником «Валенсии» Жоао Канселу о личном контракте. Сообщается, что 22-летний игрок подпишет с сине-гранатовыми пятилетнее соглашение. Каталонцам осталось согласовать сумму транфера с «летучими мышами». Ожидается, что она составит около 30 миллионов евро.

По информации источника, переход португальца в «Барселону» состоится ближайшим летом. При этом агент футболиста Жорже Мендеш выразил желание, чтобы Канселу присоединился к «блаугране» уже в январе, однако руководство каталонского клуба заявило, что зимой сделка не представляется возможной.

В текущем розыгрыше Примеры Канселу провел 15 встреч, сделав одну голевую передачу и заработав три желтые карточки.