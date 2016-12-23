Плетикоса: «Спартак» в странах бывшего СССР — как «Реал» для Западной Европы»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал о своем отношении к московскому клубу, за который он выступал с 2007 по 2011 год. Хорватский вратарь сравнил красно-белых с «Реалом».

«В «Спартаке» я чувствовал к себе хорошее отношение с самого первого дня. Думаю, мои лучшие годы прошли именно там. «Спартак» – мой любимый клуб после «Хайдука».

«Спартак» для бывших стран СССР – то же самое, что и «Реал» для Западной Европы», – приводит слова Плетикосы sportske.jutarnji.hr.