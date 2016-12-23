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  • Плетикоса: «Спартак» в странах бывшего СССР — как «Реал» для Западной Европы»

Плетикоса: «Спартак» в странах бывшего СССР — как «Реал» для Западной Европы»

23 декабря 2016, 16:24
29

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал о своем отношении к московскому клубу, за который он выступал с 2007 по 2011 год. Хорватский вратарь сравнил красно-белых с «Реалом».

«В «Спартаке» я чувствовал к себе хорошее отношение с самого первого дня. Думаю, мои лучшие годы прошли именно там. «Спартак» – мой любимый клуб после «Хайдука».

«Спартак» для бывших стран СССР – то же самое, что и «Реал» для Западной Европы», – приводит слова Плетикосы sportske.jutarnji.hr.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Реал Плетикоса Стипе
Комментарии (29)
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bset
1482499718
Скорее как Дженоа для Италии - много лет без трофеев
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vladimir-7
1482500704
Спартак для Казахтана или Таджикистана, как Реал для Западной Европы.
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absent32
1482503947
13 лет без трофеев))) для реала это была бы катастрофа!!! да если судить по трофеям (потому-что больше не по чем), то борисовский БАТЭ круче))) Стипе, только в европе такого не говорите, а то в мадриде не правильно поймут!!!
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APchelov
1482505007
То с Ювентусом, то с Баварией, теперь и с Реалом пошли сравнения ) Не команда, а Божество какое-то )))
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Zeff
1482505505
Спартак тоже 5 раз подряд выигрывал Кубок Чемпионов?
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BANNIKOV1970
1482506558
Спартак гнул Реал с Гусом ёпт!
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1482507457
Спартак - это Барса Советского Союза. Динамо Киев - Реал.
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sargassov
1482514967
в совке Спартак мог взять любого футболиста из любой команды, за так, просто потому что Москве не давало покоя, что Киев каклй бы ни был имеет международный трофей, а эти были мастера внутренней арены. Народная команда? Скорее это клуб на который работали все остальные команды РСФСР
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спартач 23рус
1482517929
Стипе знает толк в рфпл . добротный вратарь !
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Zeff
1482575489
Не надо песен. Спартак, типично кипрская команда, середняк.
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