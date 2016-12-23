Эриксен: «Тоттенхэм» способен побороться за чемпионский титул»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен уверен, что его команда способна бороться за чемпионское звание.

«Я уверен на сто процентов, что «Тоттенхэм» способен побороться за чемпионский титул. Для этого достаточно посмотреть первые 44 с половиной минуты матча против «Челси». Мы очень хорошо играли и показали, что можем с ними соперничать.

«Челси» набрал хороший ход и не проигрывает уже 11 матчей, но самое главное – не отставать от остальных. Наша цель быть как можно ближе к верхней части турнирной таблицы», – заявил Эриксен.

После 17 туров «Тоттенхэм» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Челси» на 10 очков.