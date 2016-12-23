Хенесс: «Незабитый пенальти значительно повлиял на Мюллера»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс рассчитывает в скором времени вновь увидеть забивающего в ворота соперников голы Томаса Мюллера. На данный момент в 13 матчах он смог отличиться лишь однажды.

«Дела Мюллера до сих пор шли в гору, пока он не взялся бить пенальти в ворота «Атлетико». Этот момент значительно повлиял на него. После этого он стал каждый раз думать перед воротами соперников. СМИ подливали бензина в этот костер, он лишился покоя. Но я уверен, что Мюллер в скором времени вновь будет регулярно забивать», – цитирует Хенесса Sport1.de.

Напомним, Мюллер не забил пенальти в ворота «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2015/16 (2:1).