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    Джано: «Спартак» – мой дом, но интересно проверить себя на новом уровне»

    Полузащитник «Спартака» Джано выразил мнение, что хотел бы попробовать свои силы в европейском топ-клубе. Кроме того, хавбек заявил, что, чтобы ему стать лучшим футболистом в мире, ряду ведущих игроков необходимо разом закончить карьеру.

    – Продолжите фразу: «Я стану лучшим футболистом мира, если…».

    – …Закончат разом Месси, Криштиану Роналду, Суарес, Неймар, Бэйл. И еще куча достойных. Мечтать можно о чем угодно, но надо ставить реальные цели. Хочу играть за «Спартак» и сборную так, чтоб оказаться в европейском топ-клубе. «Спартак» – мой дом, но интересно проверить себя на новом уровне. А до «Золотого мяча» добираются единицы. Даже Иньеста и Хави его ни разу не получали. Хотя вся планета ими восторгалась, а с «Барселоной» и сборной Испании выиграли все!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2016 00:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 декабря 2016, 11:14

      еще бы выносливость была..так то все 90 минут не вытягивает малец,максимум 60 минут а это очень плохо...

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      Рейтинг: +1150

      MDAR 23 декабря 2016, 00:20

      Делай что делал в начале чемпионата и все придет. Уважаю адекватных людей. У джано еще все в переди, главеое работать.

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