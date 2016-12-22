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    Джано: «В 2011 году между игроками «Спартака» произошла драка: кулаками махали, но ребят разняли»

    Полузащитник «Спартака» Джано рассказал, как в 2011 году в раздевалке московского клуба произошла драка между партнерами по команде. По словам футболиста, в потасовке участвовало восемь человек, однако игроков удалось быстро разнять.

    – 2011-й, Грозный, драка в спартаковской раздевалке стенка на стенку. Где вы были в этот момент?

    – Вышел из туалета – и тут заваруха…

    – Присоединились?

    – Нет. Участвовали человек восемь. В концовке тайма Пареха и Дима Комбаров не поделили, кому бить штрафной. Слово за слово, в раздевалке продолжили. И понеслось. С одной стороны русские, с другой – легионеры.

    – Кто кого?

    – Ничья. Кулаками махали, бутсы летали, но никому по лицу не попали. Ребята быстро разняли.

    – После такого, да при счете 0:2, команда должна развалиться. А «Спартак» за второй тайм забил четыре и победил – 4:2!

    – Сами были в шоке. Кто-то сказал по дороге на поле: «Вон там надо драться, а не между собой…». Вышли злые, заведенные – и разорвали «Терек». В самолете Пареха с Комбаровым помирились, вместе отмечали победу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2016 23:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 декабря 2016, 11:31

      это одна из причин почему Спартак так хреново играл

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 декабря 2016, 05:40

      Старые разборки)

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 23 декабря 2016, 05:15

      Это вам не шлепки дзюбы и лодыгина :D

      5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 декабря 2016, 01:26

      Значит драка помогла, что вышли злые и заведённые, может практиковать это и другим клубам, проигрывающим в первом тайме?

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 декабря 2016, 00:03

      Надо было навалять легионерам то!

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 22 декабря 2016, 23:27

      Непонятно почему куча бразильцев получили Российское гражданство, а Джано, который с детства в Спартаке нет. Наверное сам не хочет или родители. Или то, что за сборную Грузии заигран.

      0
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > ViktorMG 22 декабря 2016, 23:39

      последнее верно.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ViktorMG 22 декабря 2016, 23:40

      Он заигран.

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      Рейтинг: +765

      alex1004 > ViktorMG 23 декабря 2016, 00:05

      Это его осознанный выбор.

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      Рейтинг: +665

      Snerg > ViktorMG 23 декабря 2016, 00:24

      вообще то он сам выбрал грузию) хотя его ломали ч то он играл за Россию

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