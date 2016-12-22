Кучук сожалеет, что не сумел привести «Локомотив» к чемпионству в РФПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук выразил сожаление, что не сумел привести команду к чемпионству в РФПЛ. Напомним, белорусский специалист возглавлял железнодорожников с 2013 по 2014 год.

«Кубань» сейчас на 14-м месте в ФНЛ. Не видно ее и не слышно. И это при таких традициях. Немножко обидно за все это. А в «Локомотиве» что? Когда я приходил, команда была уровня восьмого-девятого места. Начали подниматься. Жаль, не выиграли чемпионат – хотели, но... Я очень болезненно это воспринял. Но даже бронза – первая медаль за восемь лет. А что не стали чемпионами, так нужно понимать: на большой результат должны работать не только тренер и игроки, но и клубный менеджмент. Скажу так. И хватит», – сказал Кучук.