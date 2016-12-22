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    Помощник Луческу считает, что с Витселем «Ювентус» способен выиграть Лигу чемпионов

    Тренер по физподготовке Карло Николини, входящий в тренерский штаб Мирчи Луческу в «Зените», поделился мнением о возможном переходе полузащитника сине-бело-голубых Акселя Витселя в «Ювентус». По словам специалиста, с бельгийцем туринский клуб способен выиграть Лигу чемпионов.

    «Если посмотреть на отдачу Витселя на тренировках, то вы поймете, что это великий игрок. В игре он может быть незаметен, но его присутствие на поле крайне важно. На мой взгляд, с Витселем «Ювентус» способен выиграть Лигу чемпионов. Говоря это, я надеюсь, что он все-таки останется в «Зените», – сказал Николини.

    Источник: Football Italia

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    22.12.2016 22:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 декабря 2016, 13:52

      Сболтнул не подумав! Типа Юве с Витселем может ЛЧ поиметь, а что же Зеня с Витселем не смог?

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 23 декабря 2016, 08:54

      Все возможно....

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 23 декабря 2016, 07:47

      Ага,Юве с такими мощными и именитыми игроками давно не может взять ЛЧ,а с ним возьмёт,ну да. Тренер по физподготовке,лучше молча тренируй физуху и дальше.

      0
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 23 декабря 2016, 07:39

      Цену Вите набивают перед Юве

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 декабря 2016, 02:42

      АГА ОДИН ПРОТИВ ОДИННАДЦАТИ БУДЕТ ИГРАТЬ

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 декабря 2016, 01:49

      Наверное поэтому зеня стабильно каждый год "участвовал" в полуфинале ЛЧ...? Всё из-за кудряхи... Ах да, минутку... Это ж влажные фантазии всех жалких глорьишек сенита, которые с пеной у рта кричали "Полуфинал ЛЧ - минимум"...

      -1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 декабря 2016, 23:49

      Говоря это он надеется что удастся продать Витселя в Юве, и купить на его место бразильца

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 декабря 2016, 23:24

      С кудрявым уже и чемпионат Казахстана не выиграть. Кучерявый школу русской халявы прошёл, обратного пути нет. Поэтому он обосрался в Англию ехать. Слабоват.

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