Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Гризманна и Санчеса

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард «Арсенала» Алексис Санчес могут продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, в услугах футболистов лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Отмечается, что сделки могут быть совершены грядущим летом.

По данным Transfermarkt, стоимость Гризманна составляет 80 миллионов евро, Санчеса – 55. В нынешнем сезоне француз провел за «Атлетико» в Примере 15 матчей, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. На счету Санчеса – 17 игр, 12 забитых мячей и четыре ассиста в рамках АПЛ.