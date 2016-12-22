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Семшов объявил, что войдет в тренерский штаб «Арсенала»

22 декабря 2016, 14:36
6

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов сообщил о начале своей тренерской карьеры. Экс-футболист близок к подписанию контракта с тульским «Арсеналом».

«Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Я относительно давно разговаривал с президентом клуба Гурамом Аджоевым, генеральным директором Дмитрием Балашовым и помощником президента. Я только заканчивал учебу в ВШТ, присмотрелся уже к «Арсеналу». Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона – это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации.

Если бы что-то уже поступило раньше, то, наверное, я был бы уже давно задействован. Я, конечно, не питал иллюзий, но я футбольный человек и, думаю, мои знания пригодились бы тем клубам, которым я отдал не один десяток лет. Но я был к этому готов, хотя мы не живем в Европе, где великий клуб борется за своих игроков, предлагает им работу, но это Россия, это жизнь, от которой никуда не деться», – заявил Семшов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арсенал Семшов Игорь
Комментарии (6)
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Zeff
1482406904
Гигант мысли. Готовьтесь к худшему.
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Виталий1
1482407359
Мне кажется, что тульский "Арсенал" необходимо переименвать. Надоело вздрагивать, глядя на заголовки статей, гду упоминается эта уважаемая команда.
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Kulimen
1482408599
Вот если бы вместе с Венгером взяли рулить.
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yorgenbarenz
1482409600
В Арсенал игрочков бы кто путных пригласил....Тренеров всем хватает.Играть некому.
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