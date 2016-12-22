Семшов объявил, что войдет в тренерский штаб «Арсенала»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов сообщил о начале своей тренерской карьеры. Экс-футболист близок к подписанию контракта с тульским «Арсеналом».

«Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Я относительно давно разговаривал с президентом клуба Гурамом Аджоевым, генеральным директором Дмитрием Балашовым и помощником президента. Я только заканчивал учебу в ВШТ, присмотрелся уже к «Арсеналу». Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона – это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации.

Если бы что-то уже поступило раньше, то, наверное, я был бы уже давно задействован. Я, конечно, не питал иллюзий, но я футбольный человек и, думаю, мои знания пригодились бы тем клубам, которым я отдал не один десяток лет. Но я был к этому готов, хотя мы не живем в Европе, где великий клуб борется за своих игроков, предлагает им работу, но это Россия, это жизнь, от которой никуда не деться», – заявил Семшов.